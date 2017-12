O MPF de São Paulo recomendou, ontem, a absolvição de Kia Joorabchian no caso MSI/Corinthians – investigado pela Justiça brasileira há mais de cinco anos. “O Ministério também pediu absolvição dos integrantes do clube paulistano”, conta Roberto Podval, advogado do iraniano.

A parceria, que durou de 2004 a 2007, foi responsável pela contratação de Tevez.