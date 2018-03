A crônica do caso Geisy-Uniban, em vias de extinção, inclui detalhes pouco conhecidos. Alguns deles:

1. Escola e alunos mantiveram o caso em segredo

durante uma semana.

2. Os primeiros filmes no YouTube atacavam a estudante, com títulos do tipo “Veja aqui a p… da Uniban”.

3. Fausto Salvadori Filho, o primeiro a denunciar o caso em blog, sofreu ameaças.