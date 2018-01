TAPAS E VINHO

Atento ao impacto da crise e com foco na criatividade, o espanhol David Lopéz apresentou um projeto ao amigo de longa data, Marcello Nazareth, dono do bar Conservatorium, no Itaim Bibi.

A ideia da dupla é armar, durante as tardes de sábado – até o fim do ano – degustação de vinhos espanhóis, importados por Lopéz, acompanhados de tapas com jamón e queijos, entre outras comidas e acepipes típicos da região.

“Queremos que os clientes tenham uma experiência maravilhosa aliando música e gastronomia ao ambiente despretensioso de um bar na rua como na Espanha”, afirma Marcello.