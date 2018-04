Empresa de bambu ganha espaço no mercado sustentável

A fim de levar uma vida mais sustentável, há quase dois anos, o casal João Paulo Gasparini e Fernanda Caloi foi em busca de algo que estivesse mais de acordo com seu desejo para o mundo. Assim nasceu a Tao Bambu. “O bambu é sustentável por si só. É uma planta com muitos atributos. Nos apaixonamos pela ideia de trabalhar come ele”, explica João. Além de uma linha de acessórios feito a partir da planta, a empresa hoje fornece bambu como matéria prima para eventos, construções, entre outros.