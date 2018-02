Fã de Erasmo Carlos, Cacá Diegues aceitou filmar o videoclipe Kamasutra, rock do Tremendão em parceria com Arnaldo Antunes. Ao ouvir coisas como “hidra às voltas com o dragão”, “picada de escorpião” e “borboleta em concha”, correu para a internet.

E descobriu, com ajuda da produtora Viviane Soares Sampaio, serem nomes de posições sexuais.