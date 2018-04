Depois de apanhar do Brasil e do Paraguai, a Argentina agora apanha… de boletim do UBS/Pactual. O banco faz previsões negras para a economia ante a gastança indiscriminada dos Kirchners.

Além de subsídios e plano para financiar o emprego público, o governo se apossou até do dinheiro pago pelos direitos da transmissão de futebol pela TV.