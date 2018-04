Tamanho das garras do leão

Revolta geral ante o aumento da carga tributária no Brasil, mesmo sem a cobrança da CPMF. Ela atingiu 35,8% do PIB, crescendo 0,5 %. Se a contribuição ainda estivesse em vigor, o aumento teria ido a quase dois pontos porcentuais.

Mas pode-se olhar este recorde com outros olhos. Nunca antes, neste País, arrecadou-se tanto. Bem como nunca antes, neste País, um governo – seja do PMDB, do PSDB ou PT – reduziu tributos. Houve uma exceção no ano passado, quando a CPMF saiu de cena, mas por mérito do Congresso, que a extinguiu.

Para um exercício de comparação, no Japão a carga significa 18,4% do PIB. Nos Estados Unidos, 23,8%. Na Suíça, 29,7%. É, são países de Primeiro Mundo, pode-se alegar. Mas o argumento não vale. No México paga-se pouco menos de 20% do PIB e na Rússia a carga nem chega aos 22%.

O Brasil perde, sim, para França, Alemanha e Inglaterra. No entanto, a contrapartida governamental desse países, nas áreas de saúde e educação, é infinitamente maior que a daqui.

