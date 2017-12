Taking off

Está pronta a primeira autorização para exploração de aeroporto privado no Brasil, dada pela Anac – a assinatura sai esta semana.

Trata-se do Catarina, da JHSF, no km 60 da Rodovia Castello Branco. Único projeto de aeroporto privado com licença ambiental aprovada.

Taking 2

O início simbólico das obras, já em andamento, se dará em solenidade com a presença de Moreira Franco, da Secretaria de Aviação Civil, na primeira semana de setembro. Dilma deve participar.

Taking 3

Em seguida, devem ser liberadas as autorizações do Helicidade, de Fábio Tinelli, focado na operação de helicópteros, bem como a do projeto Harpia, da dupla Fernando Augusto Botelho, da Camargo Corrêa, e André Skaf, filho do candidato do PMDB Paulo Skaf.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O aeroporto em Parelheiros ainda tem restrições de navegação aérea e tenta conseguir as licenças ambientais.