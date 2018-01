Taís Alvarenga, que gravou a música Ainda Penso para a série Verdades Secretas, da Globo é a nova aposta da cena musical brasileira.

A cantora assinou com a Sony Music e lançará um disco ainda este ano.

O primeiro single do álbum, Coração Só, terá um videoclipe que ela gravou em Nova York com direção de Renato Falcão, diretor de fotografia dos filmes Rio e A Era do Gelo.

Taís também é compositora e pianista.