Clara Soria, Priscila Sabará, Mariana Aires e Patrícia Pellegrini, do Food Pass, serão “taqueiras” por um dia. A convite da Taqueria La Sabrosa, o quarteto comanda, hoje, as chapas do local à frente da criação de uma receita inédita de taco.

O tema, claro, será o Dia dos Namorados. Com o sabor recheado de carne seca e outros ingredientes como cubinhos de queijo coalho grelhado.