A Sadia contratou Antoninho Marmo Trevisan, anteontem, para apurar responsabilidades nas operações com os derivativos tóxicos. Aqueles que geraram um prejuízo de R$ 777 milhões para a empresa.



Aliás, quem aposta em desgaste entre Sadia e Previ, por causa do prejuízo, vai dar com os burros n’água. Luiz Furlan e Sergio Rosa foram vistos recentemente em longa conversa.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.