Aldo Rebelo tem dito a amigos que os Jogos do Rio, em 2016, já faturaram mais do que os de Londres. Procurado pela coluna, o comitê carioca informa que a previsão inicial, de US$ 513 milhões em patrocínios, foi superada.

Na capital inglesa, os organizadores juram de pés juntos terem ultrapassado a marca de… US$ 1,1 bilhão.

Caso para a Scotland Yard?