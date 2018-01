Aldo Rebelo recebeu ontem, em Brasília, Rosalba Ciarlini. Falaram da Arena das Dunas, estádio de Natal para a Copa.

A governadora do Rio Grande do Norte garantiu ao ministro que as obras estão, sim, em dia – e voltou a refutar Jérôme Valcke, da Fifa, que cobrou mais empenho do Estado.