Comitê da Fifa visita, esta semana, cidades candidatas a sede da Copa… de 2018, na Rússia. Pelo que se apurou, Mustapha Fahmy, diretor de competições da entidade, aprovou as distâncias entre elas – menores do que no Brasil.

Bem como o fato de algumas obras de infraestrutura (metrôs, ferrovias e estádios) já estarem em andamento.

Em tempo: o governo russo garantiu à Federação que não haverá problemas quanto à venda de bebidas nas arenas…