Marcio Lacerda, prefeito de Belo Horizonte, tomou café da manhã com empresários do Lide ontem, em São Paulo. E aproveitou para almoçar com Rui Falcão, do PT.

Assunto? A coalizão entre tucanos, petistas e socialistas em torno de sua reeleição.

Tá caro 2

Falcão ainda ofereceu apoio do PT a outros candidatos do PSB. Em Macapá, Cuiabá, Mossoró e Duque de Caxias.

Tudo para que a legenda de Eduardo Campos entre na campanha de Haddad.