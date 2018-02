Sweet home

Marina Linhares comemora 20 anos de carreira este mês. Para celebrar, vai lançar o livro e filme Morar é Viver – dia 27, em brunch na Casa Jereissati. “O livro é dividido em quatro temas: convívio, aconchego, sabor e intimidade”, explica a designer de interiores, que chamou o fotógrafo Rômulo Fialdini para ilustrar as 25 casas que aparecem no projeto. “Minha ideia é mostrar que a casa está sempre em movimento, está sempre mudando. Nós envelhecemos e a casa envelhece junto. Acho que, mais do que o lado estético, a casa tem que ser o reflexo de seus donos”.

