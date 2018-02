Sweet dreams

Gisele Malzoni vai lançar sua marca de pijamas, a Gii Sleapwear. A moça, sentindo falta do seu trabalho no setor de moda – depois de ficar parada por um tempo –, resolveu voltar ao batente. O lançamento será feito no dia 9, no evento de Natal organizado por Isabella Suplicy.

Onde? Na Casa Fasano. “Eu sentia falta de pijamas descolados e divertidos”, explica. “Minhas peças são superestampadas e podem ser usadas até como roupa, dependendo do estilo da pessoa. Não fiz nada com renda, nem pretendo que seja sexy. Minha proposta é outra.”

Há seis meses, Gisele decidiu fechar sua confecção de roupas – que fornecia para marcas como NK Store, Daslu e Mixed. “Faltam no mercado peças confortáveis”, diz ela, avisando que agora partirá para o projeto de abrir lojas físicas.

“Meu espírito está a mil para o ano que vem. Já recebi muitas propostas, até para vender em hospitais.”