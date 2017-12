Jason Mraz, que está no País para shows do Circuito Banco do Brasil em SP e Brasília, quer que tudo seja 100% reciclável em seu camarim.

O cantor norte-americano pediu louças e talheres de inox – que podem ser lavados. Copos descartáveis? Nem pensar! Também na lista do astro, galões de água, para evitar acúmulo de garrafas de plástico.