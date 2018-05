São Paulo está sediando também a primeira Expo Business LGBT do Mercosul. A feira de negócios abre amanhã, no Centro Fecomércio de Eventos.

Promovida pela Câmara de Comércio GLS do Brasil, cujo estatuto foi aprovado há um ano, deve render. Participam empresas de turismo, hotelaria, gastronomia, produtos especiais para este público.

O slogan escolhido? “Vamos tirar o mercado do armário.”