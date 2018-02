Vitória na Justiça para quem depende de respirador artificial. Depois de um caso em SP e outro em Minas, o TJ de Brasília deu liminar que obriga a Secretaria de Saúde do DF a comprar e implantar marca-passo no diafragma do garoto Lucas, de 10 anos. Que vive atrelado a 100 quilos de aparelhos – a serem substituídos por 540 gramas.

O governo alegou não ter dinheiro para comprar o equipamento de R$ 330 mil, segundo o advogado Frederico Damato, que representa a família.

A liminar deve ser cumprida imediatamente.