Denunciado no mensalão do DEM e concorrendo ao governo do DF, José Roberto Arruda ficou aliviado com julgamento do STJ, anteontem.

É que o tribunal decidiu… não decidir agora se são válidas as provas do caso – vídeos em que Durval Barbosa mostra distribuição de propina a políticos.

…aliviado

A corte abriu processo contra Domingos Lamoglia, ex-chefe de gabinete de Arruda. Mas jogou para frente a discussão sobre os vídeos. Este ano não se define mais nada.