Suspense máximo

Dois contos inéditos de Agatha Christie foram descobertos por John Curran em pesquisa para o livro Agatha Christie’s Secret Notebooks: 50 Years of Mysteries in the Making. A ser publicado pela HarperCollins no segundo semestre.

