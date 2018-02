Empreiteiros são unânimes em afirmar. A única obra do governo Dilma relacionada a infraestrutura que ainda pode sair do papel em 2015 é a Rodovia do Frango – entre Paraná e Santa Catarina. Já aprovado pelo TCU, o edital deve ser publicado dia 31, mas está despertando dúvidas.

Essa obra, a exemplo da Arena Pernambuco, foi viabilizada por meio de manifestação de interesse da iniciativa privada. Nesta fórmula, diferentemente das PPPs, é a iniciativa privada – uma ou mais empresas – que oferece o projeto ao governo. Se aceita, a ideia é submetida ao tribunal de contas competente e a fase seguinte é a licitação.

Suspense 2

O fato é que quem montou o projeto acabou “dormindo” com ele por mais tempo que os concorrentes. E a PF, ao menos no caso de Pernambuco, na operação Fair Play, classificou isso como “fraude na licitação”.