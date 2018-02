Entra na pauta do Condephaat, segunda-feira, o julgamento do projeto da XYZ no Jockey Club paulista. Isto é, 24 conselheiros darão seu veredito sobre a casa de eventos já em construção.

Suspense 2

E por falar em Condephaat, corre que o grupo Allard pediu ao órgão para alterar a resolução de tombamento que preserva hoje as características básicas do Hospital e Maternidade Matarazzo – construção do século 19.

Querem erguer espigão de vinte andares. O permitido é dez.