E tem gente no Corinthians preocupada com os exames de Alexandre Pato. Motivo? Os resultados podem interferir na contratação do atacante.

A coluna apurou que o clube entrou em contato com Beny Schmidt, médico especialista em reabilitação neuromuscular, para avaliar o jogador.

Suspense 2

Pato fará uma biópsia muscular – procedimento indicado em caso de suspeita de doença inflamatória ou degenerativa nos músculos.