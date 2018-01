Tigrão – maître do restaurante Ohka há quatro anos – lançou com sua mulher, Tatiana Guedes, seu próprio serviço de sushi em casa. “O Tiger Eventos surgiu do pedido de clientes que queriam o mesmo serviço do restaurante em casa. Aceitamos eventos para no mínimo 20 pessoas. Tudo fresco e feito na hora, na casa do cliente, almoço e jantar”, explica Tigrão, que está na área há 20 anos – 15 deles no Kosushi.

Aliás, é ele quem faz a seleção de sushis, sashimis e iguarias de sua clientela. “Eles nem olham o cardápio.” O maître garante o mesmo tratamento com seu Tiger Eventos.

“Temos todos os best sellers em nosso menu – como carpaccio de barriga de salmão trufado, vieiras, ovas. Somos um buffet diferenciado.”