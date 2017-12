Surpreendente informação de Roberto Klabin à plateia do Lide Ambiental, anteontem, no seminário de Foz do Iguaçu – organizado por João Doria. A Câmara abriu… a Frente dos Atingidos pelas Unidades de Conservação.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.