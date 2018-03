Dá inveja acompanhar a forma com que Obama monta sua equipe, quebrando as pernas de todos os tipos de oposição. Dentro do partido democrata, escolhendo Hillary e o ex-Tesouro Larry Summers. E aquieta os republicanos, mantendo no cargo o secretário de Defesa Robert Gates, o mesmo que vai arquitetar a retiradas das tropas do Iraque.



Imaginem PSDB e PT fazendo o mesmo.

