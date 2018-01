Em plena reunião de coordenação política no Palácio do Planalto, ontem pela manhã, os semblantes mudaram drasticamente para melhor.

Foi quando se soube da decisão de Teori Zavascki, do STF – a primeira de três, no dia –, que suspendeu o rito de tramitação do impeachment planejado por Eduardo Cunha.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.