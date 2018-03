Essa é para amantes do surf. O livro sobre a vida de Mike Dora, surfista californiano será uma edição de luxo. Com apenas 12 exemplares – 8 em português e 4 em inglês – apresenta gravuras de Julia Bax, álbum em couro e capa ornamentada com 64 espelhos cortados. Percinho amigo? R$ 4 mil. Por aqui será vendido na Hoc Die Design .

