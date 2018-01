SURF EM CHÃO FIRME

A paixão pelo surf e o gap de profissionais que assessorem atletas no esporte fez com que Rodolfo Pirani e Guilherme Guenther criassem a Locals Watch, agência que oferece suporte a surfistas interessados em entrar no circuito profissional internacional.

“Para ser um profissional é preciso ter uma orientação que vai desde o suporte psicológico, nutricional, técnico e financeiro até um trabalho sobre a imagem do surfista.Muitos acabam tendo esse auxílio pela metade, dado por um pai ou parente, deixando aspectos importante de lado”. Entre os cliente da empresa está William Cardoso, que disputa a divisão de acesso para o circuito mundial.

A dupla tem sede em Santa Catarina, mas atua em todo o País