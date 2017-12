A “mania” de se recorrer ao STF para tudo, que invadiu recentemente o debate político do País, “faz parte do jogo e a judicialização da política não acontece só no Brasil”, alerta Antonio Dias Toffoli.

Tanto que no início do ano, diz o ministro, a Suprema Corte americana suspendeu decreto de Obama que, atendendo a normas internacionais, obrigava os Estados da América a se adequarem ao acordo climático de Paris.