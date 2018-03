Eduardo Suplicy está se preparando para novo desafio: tocar a 3ª Sinfonia de Johannes Brahms ao piano. Há dois anos treinando, sua apresentação – aberta ao público – está marcada para fevereiro, no MuBE.



Em princípio, sem incluir Blowin’ in the Wind.

