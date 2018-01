Suplicy elogia a escolha de Bob Dylan como Nobel de Literatura

Eduardo Suplicy, fã assumido de Bob Dylan, elogiou a escolha do compositor como Nobel de Literatura.

O vereador mais votado de São Paulo, que costuma cantar publicamente o clássico de Dylan Blowin’ in the Wind escreveu em sua página oficial do Facebook:

“Parabéns a Bob Dylan que, por ‘ter criado novas expressões poéticas dentro da grande tradicional canção americana’, ganhou o Prêmio Nobel de Literatura de 2016. Quando os povos do mundo saíram nas ruas para protestar contra as guerras do Vietnã e do Iraq, todos cantaram juntos “Blowin’ in the Wind”, a bela canção que nos faz lembrar “quantas mortes precisarão ocorrer até que se perceba que muitas pessoas já morreram? A resposta minha amiga, está sendo soprada pelo vento.”