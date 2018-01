Supla é único nome brasileiro a participar de um dos principais festivais punks dos EUA

Supla comemora. Foi o único artista brasileiro confirmado no line-up do “It’s Not Dead Fest”, um dos mais importantes festivais punks dos EUA, que acontece dia 26 de agosto, na Califórnia.

A passagem do artista pela Califórnia ainda inclui dois shows em Los Angeles: dia 25, no Viper Room; e dia 27, na festa Corrupt Youth, voltada para a comunidade mexicana.

Em todos os shows o cantor vai apresentar um repertório com músicas inéditas em inglês, que fazem parte do seu próximo álbum, previsto para sair no começo de 2018.