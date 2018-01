Para comemorar seus seis meses de vida, o Museu do Amanhã começa na segunda-feira uma programação dedicada à água.

Um dos destaques será uma intervenção de Suzana Queiroga, que instalará três representações infláveis de moléculas de água – tamanho família, de 11,5m x 5,3m x 3m. No espelho d’água do museu, no Rio.