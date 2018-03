Gilberto Kassab e seu secretário Caio Carvalho fazem figa. São Paulo foi à final, com as cidades de Phoenix e Houston, nos EUA, para receber, em junho, um dos mais concorridos eventos do mundo: o Congresso Mundial dos Rotary Clubes.

Coisa para 40 mil pessoas.

