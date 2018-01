Summer party

Estêvão Romane e Zeno Mainardi decidiram criar um selo internacional de festas: o Always Summer. A primeira edição acontecerá já neste réveillon, em Tulum, na costa do Mar do Caribe, litoral do México. E contará com a ajuda do Grupo 8ito de entretenimento. “Vamos promover três festas por ano – sempre em praias e sempre no verão, é claro. Evidentemente, uma delas será no Brasil”, entrega Zeno. “Para o ano novo no México, escolhemos uma reserva ecológica paradisíaca, bem em frente ao mar, nos moldes open food e open bar completo. Também vamos providenciar vans para poder fazer o transporte dos convidados até o local do evento”, explica Estêvão – que já ajudou a organização das badaladas festas de réveillon em São Miguel dos Milagres, em Alagoas. Entre as atrações, um lineup internacional de DJs – dentre os quais o inglês Ian Pierson, o duo belga Spirit Catcher, o mexicano Jaen Paniagua e o brasileiro Propulse.

