Marília Pêra dá uma dica aos piratas que tentam vender o CD Elas Cantam Roberto e, maliciosamente, avisam: “Sem Marília Pêra!!”

Segundo a atriz, basta inverter o jogo e gritar: “Com Ivete Sangalo! Com Claudia Leitte! Com Hebe Camargo!” etc. “Não é necessário matar alguém que está maçante em um CD para que ele venda melhor”, avisa.

“Basta pular a faixa.”