É da Sextante o novo bestseller americano. When Breath Becomes Air, de Paul Kalanithi, chegará às livrarias daqui em maio. No topo da lista do NY Times – 200 mil exemplares vendidos em duas semanas –, ele teve os direitos comprados em sete países antes de ser finalizado.

