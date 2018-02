Substituição, no Bradesco, de Trabuco por Lazari Junior, não causa tanta surpresa

Nem foi assim tanta surpresa, ontem, o anúncio da substituição de Luiz Trabuco por Octavio de Lazari Junior na presidência do Bradesco. No mercado financeiro, Lazari é considerado bastante parecido com seu antecessor na forma de trabalhar e também na habilidade ao lidar com pessoas.

Ambos têm trajetória bem parecida dentro do banco – inclusive na Bradesco Seguros.

Havia gente de peso, no banco, que defendia a escolha do vice Alexandre Glüher.

Mas a busca de uma maior uniformidade na condução do banco venceu.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Leia mais notas da coluna:

+ ‘Muitas mulheres se oprimem dentro de casa sem perceber’, diz Laís Bodanzky

+ Partido Novo é a legenda com a maior proporção de homens