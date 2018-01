Parece não ter fim a novela para se conhecer os grandes consumidores de água que pagam tarifas menores. Depois de receber da Sabesp uma lista de contratos com nomes de empresas escondidos sob uma tarja preta, a ONG Agência Pública insistiu e recebeu outra só com os nomes das empresas e sem nenhuma ligação com os contratos.

Na terceira tentativa, sempre invocando a Lei de Acesso à Informação, a ONG está pedindo os valores dessas tarifas especiais.

No Estado, o assunto parou, à espera de que o ex-corregedor Gustavo Ungaro se instale de vez na recém-criada Ouvidoria-Geral.