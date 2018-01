Integrantes do governo Dilma passaram boa parte da cerimônia de posse dos novos ministros, ontem em Brasília, tentando convencer alguns presentes de que pedir o afastamento do relator das contas de 2014, ministro Augusto Nardes, não foi um… tiro no pé.

