Que a equipe econômica já dava como inevitável a decisão da Moody’s de rebaixar o País, todos sabem. O que não veio à tona foi o intenso trabalho para evitar o outlook negativo na nota do País.

Nas duas semanas em que a equipe da agência de rating esteve no Brasil, em reuniões com seus técnicos os ministros tiveram como objetivo detalhar o que está sendo feito para contornar a situação e mostrar que as perspectivas são positivas. E conseguiram.