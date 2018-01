Ficou acertado que André Sturm será o responsável em SP pelo intercâmbio de artistas que a Prefeitura vai fazer com Veneza.

O secretário de Cultura, mais João Doria e Júlio Serson jantaram anteontem no Terraço |Itália com o prefeito da cidade italiana, Luigi Brugnaro, e com o cônsul-geral da Itália em SP, Michele Pala, para conversar sobre o acordo.