STJ consegue integração online de 32 cortes do País

Lava rápido?

A trabalheira que vai desabar em cima do STJ, assim que os processos da Lava Jato forem redistribuídos por Edson Fachin, pega o tribunal em um bom momento. Com a recente adesão do Piauí, completou-se a integração online das 32 cortes do País sob sua jurisdição. Sinal de processos mais rápidos?

Coisas da vida

Rodrigo Gutierrez, herdeiro da empreiteira Andrade Gutierrez, decidiu mudar seu e-mail e usar o nome de sua mãe. Trocou o Rodrigo Gutierrez por Rodrigo Werneck.

Cota

Resolução nova do TJ paulista decidiu: todo concursado aprovado pela cota existente terá que fazer uma entrevista com um comitê. Quem se autodeclarar negro será avaliado por um juiz, um médico e um assistente social. Segundo a assessoria do TJ, a medida não é resultado de fraudes e sim de uma determinação legal.

Oposição

Na sua “visita” a Henrique Meirelles, quarta-feira, Alckmin informou não ter gostado do fato de o governo Temer ter jogado a reforma estadual da Previdência de volta em seu colo. Nem ele, nem todos os outros governadores.

Feminista

Os líderes dos partidos na Câmara de SP aprovaram por unanimidade a instalação de uma CPI para investigar a violência contra as mulheres. Ganhou o apoio até de Milton Leite, presidente da Casa.

Tipo brazuca

Garrafas artísticas do Ornellaia – concebidas por Ernesto Neto – serão disputadas em leilão em benefício do Museu e Fundação Guggenheim. O evento, que acontece em abril, é pilotado pela Sotheby’s. O lançamento das peças acontece segunda e terça, em degustação comentada por seu diretor e enólogo Axel Heinz, ao lado de Jamie Ritchie e Katia Mindlin.

Interativo

Dan Brown, autor do bestseller O Código Da Vinci, lançou um concurso para que os fãs da série possam criar a capa de seu novo livro, Origin. A votação será pública. E será Brown a escolher o vencedor. No Brasil, a edição, que chegará em outubro, é da Arqueiro.