STJ julga amanhã recurso de Cacciola contra investidores do Banco Marka

A batalha entre o banqueiro Salvatore Cacciola e investidores do Banco Marka, que vem dos anos 90, volta a julgamento nesta terça, 23, no STJ. A Terceira Turma do tribunal analisará recurso especial que ele impetrou contra a decisão do TJ do Rio de Janeiro na qual foi condenado a pagar os prejuízos de um grupo de investidores do banco, por ele dirigido em 1999.

No processo, esses investidores alegam ter perdido até 90% dos valores aplicados — em virtude de má gestão financeira – e dizem também que foram impedidos de sacar qualquer valor ao perceber o problema enquanto alguns diretores teriam se valido de informações privilegiadas para livrar-se antes das perdas.

Os advogados do banqueiro alegam que ele não teve a oportunidade de se defender das acusações.

Condenado em outro processo na época do escândalo, Cacciola foi preso, obteve habeas corpus, fugiu para Itália, foi recapturado em Mônaco, passou cerca de três anos cumprindo pena e acabou sendo libertado graças a indulto obtido na Justiça do Rio.