STJ discutirá processo de federalização dos Crimes de Maio

O Grupo de Monitoramento da Apuração dos Crimes de Maio de 2006 participa nesta quinta-feira (22) de audiência com o ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ), Jorge Mussi, sobre o processo de federalização dos Crimes de Maio de 2006, especialmente a Chacina do Parque Bristol.

A audiência foi solicitada pela Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania de São Paulo e também vai contar com representantes da ONG Conectas Direitos Humanos e do Movimento Mães de Maio.

O grupo acompanha o processo de federalização dos Crimes de Maio para que os casos não fiquem impunes e sejam julgados pela Justiça Federal e não pela Justiça de São Paulo. A transferência de competência teve parecer favorável do procurador-geral da República, Rodrigo Janot, no dia 10 de maio e foi enviado ao STJ.