STF não tem como derrubar decisão de juiz contra Cristiane Brasil

A depender de decisão do STF, a deputada Cristiane Brasil não será ministra agora. Pelas normas legais, o Supremo só poderia desautorizar a decisão do juiz federal que suspendeu sua nomeação para o Ministério do Trabalho se, ao fazê-lo, o juiz estivesse ferindo a ordem pública, a economia popular ou a saúde.

Como lembrou à coluna um conhecedor do assunto, nenhuma dessas três condições se apresenta no momento.

No fim do recesso do Judiciário, Temer poderá recorrer contra a decisão de Leonardo da Costa Loureiro, da 4.ª Vara Federal Criminal de Niterói. No início do mês, Loureiro impediu sua posse por seu envolvimento em irregularidades trabalhistas.