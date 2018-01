FHC voltou ontem de Trancoso para abrir hoje, no Grand Hyatt, a conferência de investimentos do Crédit Suisse. Além do ex-presidente, lá estarão Henrique Meirelles, Felipe Calderón (ex-presidente do México), Nelson Jobim e Eros Grau, debatendo o papel do STF na construção da democracia brasileira.

A lotação esgotou, com mais de 2.000 inscritos.